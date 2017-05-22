Semplici: "Fiorentina, serve unità d'intenti. Bernardeschi..."

Fresco di una storica promozione in Serie A con la sua Spal, Leonardo Semplici è intervenuto ai microfoni di Radio Blu, ai quali ha parlato prevalentemente di Fiorentina. Così l'ex allenatore della pr...

Fresco di una storica promozione in Serie A con la sua Spal, Leonardo Semplici è intervenuto ai microfoni di Radio Blu, ai quali ha parlato prevalentemente di Fiorentina. Così l'ex allenatore della primavera viola: "A Firenze vedendola da fuori sembra che si sia voluto rovinare una stagione la squadra poteva far meglio in EL. Serve l’unità d’intenti tra tutte le parti per fare la differenza, a Firenze il pubblico è determinante. Bernardeschi? Spero che possa rimanere in viola per crescere e maturare ancora, inoltre sarebbe la piazza giusta per giocare e puntare alla convocazione per il mondiale. Babacar? Può fare il titolare, deve giocare accanto ad un’altra punta e può fare la differenza già da subito.”