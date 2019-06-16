Riccardo Saponara protrebbe essere il primo rinforzo della Spal
Secondo quanto riporta La Nuova Ferrara, il mister della Spal Leonardo Semplici vorrebbe portare a Ferrara il centrocampista della Fiorentina Riccardo Saponara. In questo momento si parla solamente di...
A cura di Redazione Labaroviola
16 giugno 2019 14:33
Secondo quanto riporta La Nuova Ferrara, il mister della Spal Leonardo Semplici vorrebbe portare a Ferrara il centrocampista della Fiorentina Riccardo Saponara. In questo momento si parla solamente di un possibile prestito per la nuova stagione.