"Corvino in contatto con 4 allenatori: il primo che dice sì è viola"

Il vicedirettore della Gazzetta dello Sport, Luca Calamai, ha parlato oggi a Radio Blu del prossimo allenatore viola: “Semplici non è la prima scelta, siamo in una situazione di passaggio. La vittoria...

Il vicedirettore della Gazzetta dello Sport, Luca Calamai, ha parlato oggi a Radio Blu del prossimo allenatore viola: “Semplici non è la prima scelta, siamo in una situazione di passaggio. La vittoria di Crotone in questo senso aiuta la Fiorentina perché riporta un minimo di attenzione sul campionato, togliendo una pressione quasi ossessiva sull’allenatore. Credo che Corvino abbia un filo diretto con tre o quattro allenatori ed il primo che gli darà via libera lo prenderà: se non sono ancora convinti della Fiorentina, vuol dire che esso rappresenta un punto interrogativo. Siamo in divenire, è un momento di passaggio: il mercato degli allenatori parte da Allegri”.