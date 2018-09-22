Semplici: "La Fiorentina può lottare per il quinto posto. Volevo Chiesa alla Spal..."

Leonardo Semplici, allenatore della Spal e grande tifoso viola, ha parlato alla Gazzetta dello Sport, questo un estratto della sua intervista:«Sarà una partita divertente. La Fiorentina ha freschezza...

Leonardo Semplici, allenatore della Spal e grande tifoso viola, ha parlato alla Gazzetta dello Sport, questo un estratto della sua intervista:

«Sarà una partita divertente. La Fiorentina ha freschezza e qualità. Può lottare per il quinto o sesto posto. La squadra di Pioli ha ritrovato il suo pubblico. E io lo so bene quanto siano importanti i tifosi viola. Posso dire lo stesso di chi segue la Spal. Il nuovo stadio e la nostra gente ci garantisce dei punti in più».

Chiesa è il pericolo maggiore?

«Lo sanno tutti che qualche anno fa lo avrei voluto alla Spal. Si vedeva che aveva qualcosa di speciale. Il tridente Chiesa, Simeone e Pjaça è di valore assoluto. Ma anche noi abbiamo buone armi in fase offensiva. E per il momento riusciamo a fare molto bene anche la fase difensiva».