Semplici su Italiano: “Sarà dura per chiunque fare meglio di Italiano, mancherà ai fiorentini”

Presso il Pentasport di Radio Bruno è intervenuto l’ex allenatore delle giovanili viola Leonardo Semplici che ha parlato di Vincenzo Italiano: “Il lavoro di Italiano è stato ottimo, ha portato mentalità e voglia di vincere in una città che l’aveva smarrita. Sarà dura fare meglio di lui, penso che Palladino sia una buona scelta, ma c’è bisogno che venga accontentato per creare la sua squadra. Secondo me il valore della Fiorentina non cambia, hai perso la finale però il percorso è stato grandioso. “