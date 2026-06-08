Semplici: "Ndour può diventare un giocatore essenziale per la Fiorentina e la Nazionale futura"

L'ex tecnico di Spal e primavera viola ha parlato di Cher Ndour

Ai microfoni di Radio Bruno, l'ex tecnico della Fiorentina Primavera Leonardo Semplici ha fatto il punto sulle vicende di casa viola, focalizzandosi in particolare sulle prospettive di due giovani promesse sotto i riflettori: Cher Ndour e Pietro Comuzzo.

L'allenatore ha espresso un giudizio lusinghiero sul centrocampista, mettendone in luce le doti e i margini di miglioramento: “Parliamo di un ragazzo che unisce una stazza importante a ottimi piedi. Ha l'approccio mentale ideale per perfezionarsi giorno dopo giorno”. Un percorso, il suo, che secondo il mister si rivelerà cruciale per il salto di qualità definitivo: “Il bagaglio accumulato a Firenze e i recenti impegni in Nazionale lo forgeranno sia sul piano del gioco che sotto l'aspetto della personalità. La speranza è che possa trasformarsi presto in un pilastro insostituibile per entrambi i club”.

Semplici si è poi soffermato sul centrale difensivo, esortando l'ambiente a fare scudo intorno al ragazzo e a blindarlo: “La società deve puntare a occhi chiusi su di lui, ha dei colpi davvero rari per la sua età”. In chiusura, il tecnico ha analizzato il periodo complicato vissuto dal difensore, rinnovando però la sua totale stima: “Nell'ultima annata ha pagato il dazio di troppe pressioni, oltre ad alcuni stop fisici e a voci di mercato continue che lo hanno distratto. Ma possiede tutti i requisiti per diventare un top nel suo ruolo e bisogna dargli tempo”.