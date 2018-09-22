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Semplici: “Trovato una squadra in salute, perso per gli episodi. La Fiorentina in Europa...”

Le parole di Leonardo Semplici dopo Fiorentina-Spal in sala stampa:“Oggi abbiamo trovato una squadra in salute, sapevamo di affrontare un club diverso da noi. Abbiamo fatto errori che fino ad ora eran...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 settembre 2018 20:30
Semplici: “Trovato una squadra in salute, perso per gli episodi. La Fiorentina in Europa...” - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Semplici
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Semplici
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Le parole di Leonardo Semplici dopo Fiorentina-Spal in sala stampa:

“Oggi abbiamo trovato una squadra in salute, sapevamo di affrontare un club diverso da noi. Abbiamo fatto errori che fino ad ora erano sconosciuti, e se gli abbiamo fatti tutti in una sola gara ora sbaglieremo meno. Oggi era un esame e siamo stati rimandati. Il primo goal? Sfortunati negli episodi, fa parte della nostra crescita. Abbiamo pagato la stanchezza della gara contro l’Atalanta, Europa? La Fiorentina deve pensare a questi obiettivi io... Mi fermo qua”.

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