Il Monza di Palladino crede ancora all’Europa. Pessina: “Il pensiero c’è, ancora tutto aperto”

Le parole del capitano del Monza, Matteo Pessina, ai microfoni di Dazn dopo il pareggio contro il Lecce. Il centrocampista del club brianzolo ribadisce che la corsa all’Europa non è ancora finita.

“Una partita che doveva finire in pareggio per come si è svolta, poi loro hanno trovato il gol, ma sarebbe stato un risultato bugiardo. Abbiamo trovato il rigore, cerco sempre di restare freddo, poi ogni tanto me lo parano e ogni tanto no. Parlavo con Falcone, ha provato a studiarmi ma non l’ha presa, è sempre difficile giocare qui. Volevamo un risultato diverso, però se non si vince si deve riuscire a non perdere. Un punto in più per il nostro percorso. Dovevamo essere più bravi a giocare il pallone più in fretta. Europa? Il pensiero c’è, però se non vinci queste partite dove puoi fare il salto… Ma è ancora tutto aperto”.

