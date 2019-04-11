Bigica: "Lo stadio Filadelfia con tanti tifosi lo abbiamo già visto. Sarà uno stimolo in più per noi…"

Il tecnico della primavera, Emiliano Bigica è intervenuto ai microfoni di Violachannel: "Venerdì scorso è stata una grande serata, una partita difficile con un avversario difficile. Avrei firmato per...

Il tecnico della primavera, Emiliano Bigica è intervenuto ai microfoni di Violachannel: "Venerdì scorso è stata una grande serata, una partita difficile con un avversario difficile. Avrei firmato per un risultato del genere. Il gruppo sta bene, la partita di ritorno è complicata, però ci stiamo preparando nel modo migliore. Il Filadelfia con tanti tifosi lo abbiamo visto quest’anno in campionato e l’anno scorso nei play off, sappiamo quello che ci aspetta. Per arrivare a certi obiettivi e a vincere bisogna passare anche da queste sfide, che formano i ragazzi ed è giusto che una finale si giochi davanti a molte persone. Sarà uno stimolo in più per chiudere la pratica“.