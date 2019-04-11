Designazioni arbitrali, Fiorentina-Bologna assegnata a Giacomelli di Trieste. Al Var ci sarà…
Sono stati designati gli arbitri per le gare della 32° giornata del campionato di Serie A. Fiorentina-Bologna, in programma domenica 14 aprile, sarà affidata all'arbitro Giacomelli di Trieste assistit...
A cura di Redazione Labaroviola
11 aprile 2019 13:04
Sono stati designati gli arbitri per le gare della 32° giornata del campionato di Serie A. Fiorentina-Bologna, in programma domenica 14 aprile, sarà affidata all'arbitro Giacomelli di Trieste assistito da Caliari e Di Vuolo, con quarto uomo Giua e addetti VAR Mariani e Marrazzo.