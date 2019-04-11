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Designazioni arbitrali, Fiorentina-Bologna assegnata a Giacomelli di Trieste. Al Var ci sarà…

Sono stati designati gli arbitri per le gare della 32° giornata del campionato di Serie A. Fiorentina-Bologna, in programma domenica 14 aprile, sarà affidata all'arbitro Giacomelli di Trieste assistit...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 aprile 2019 13:04
Designazioni arbitrali, Fiorentina-Bologna assegnata a Giacomelli di Trieste. Al Var ci sarà… - Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Giacomelli
Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Giacomelli
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Sono stati designati gli arbitri per le gare della 32° giornata del campionato di Serie A. Fiorentina-Bologna, in programma domenica 14 aprile, sarà affidata all'arbitro Giacomelli di Trieste assistito da Caliari e Di Vuolo, con quarto uomo Giua e addetti VAR Mariani e Marrazzo.

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