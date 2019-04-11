Semifinale contro l'Atalanta, tutte le modifiche di Montella. Veretout torna mezz'ala, difesa a tre
Il presente incombe. E il confronto con l’Atalanta è il passaggio chiave. Montella nelle sue ultime esperienze professionali ha lavorato sul 433, sul 4231 e sul 352. Idee tattiche in linea con...
Il presente incombe. E il confronto con l’Atalanta è il passaggio chiave. Montella nelle sue ultime esperienze professionali ha lavorato sul 433, sul 4231 e sul 352. Idee tattiche in linea con il lavoro svolto da Pioli in questi anni. A Bergamo potrebbe essere proposta la difesa a 3 (Milenkovic, Pezzella e Vitor Hugo) con Muriel e Simeone in attacco e con Chiesa costretti a sacrificarsi un pò sulla corsia di destra. Peri movimenti offensivi il nuovo tecnico chiederà aiuto a Muriel che ha voluto e valorizzato nella sua esperienza al Siviglia. Montella utilizzava il colombiano come punta centrale con tre rifinitori alle spalle.
La Gazzetta dello Sport