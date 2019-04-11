Semifinale contro l'Atalanta, tutte le modifiche di Montella. Veretout torna mezz'ala, difesa a tre

Il presente incombe. E il confronto con l’Atalanta è il passaggio chiave. Montella nelle sue ultime esperienze professionali ha lavorato sul 4­3­3, sul 4­2­3­1 e sul 3­5­2. Idee tattiche in linea con...

Il presente incombe. E il confronto con l’Atalanta è il passaggio chiave. Montella nelle sue ultime esperienze professionali ha lavorato sul 4­3­3, sul 4­2­3­1 e sul 3­5­2. Idee tattiche in linea con il lavoro svolto da Pioli in questi anni. A Bergamo potrebbe essere proposta la difesa a 3 (Milenkovic, Pezzella e Vitor Hugo) con Muriel e Simeone in attacco e con Chiesa costretti a sacrificarsi un pò sulla corsia di destra. Peri movimenti offensivi il nuovo tecnico chiederà aiuto a Muriel che ha voluto e valorizzato nella sua esperienza al Siviglia. Montella utilizzava il colombiano come punta centrale con tre rifinitori alle spalle.

La Gazzetta dello Sport