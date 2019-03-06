La Fiorentina primavera batte ancora l'Inter e va in finale di Coppa Italia. L'avversaria...

La Fiorentina Primavera vince contro l'Inter anche a Firenze, dopo la partita di andata a Milano terminata per 0-1. Decidono i gol di Beloko e Vlahocic che hanno rimontato al gol di Colidio, con la fo...

La Fiorentina Primavera vince contro l'Inter anche a Firenze, dopo la partita di andata a Milano terminata per 0-1. Decidono i gol di Beloko e Vlahocic che hanno rimontato al gol di Colidio, con la formazione neroazzurra che si era portata in vantaggio. Adesso in finale la squadra viola dovrà incontrare una tra Torino e Atalanta.