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La Fiorentina primavera batte ancora l'Inter e va in finale di Coppa Italia. L'avversaria...

La Fiorentina Primavera vince contro l'Inter anche a Firenze, dopo la partita di andata a Milano terminata per 0-1. Decidono i gol di Beloko e Vlahocic che hanno rimontato al gol di Colidio, con la fo...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 marzo 2019 18:06
La Fiorentina primavera batte ancora l'Inter e va in finale di Coppa Italia. L'avversaria... -
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La Fiorentina Primavera vince contro l'Inter anche a Firenze, dopo la partita di andata a Milano terminata per 0-1. Decidono i gol di Beloko e Vlahocic che hanno rimontato al gol di Colidio, con la formazione neroazzurra che si era portata in vantaggio. Adesso in finale la squadra viola dovrà incontrare una tra Torino e Atalanta.

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