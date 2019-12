Oggi si torna in campo anche per disputare alcuni incontri della Coppa Italia Primavera. Ecco di seguito tutto il programma in particolare: Le partite in programma: 11:00 Atalanta U19-Benevento U19 11:30 Cagliari U19-Verona U19 12:00 Roma U19-Napoli U19 14:00 Inter U19-Frosinone U19 14:30 Fiorentina U19-Genoa U19 16:00 Juventus U19-Bologna U19

