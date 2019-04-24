Lakti: "Coppa Italia vinta è un premio per società e tifosi. Presto esordiro' in A"

Il capitano della Fiorentina Primavera Erald Lakti, ha rilasciato un'intervista all'emittente Tele Iride. Ecco alcune sue parole: "Dopo 10 anni con la maglia viola addosso per me ormai è una seconda p...

Il capitano della Fiorentina Primavera Erald Lakti, ha rilasciato un'intervista all'emittente Tele Iride. Ecco alcune sue parole: "Dopo 10 anni con la maglia viola addosso per me ormai è una seconda pelle, Bigica è il perfetto allenatore per noi , tiene molto unito il gruppo. La Coppa Italia? E' un traguardo che dedichiamo a società e tifosi, ora testa al campionato: speriamo ancora di arrivare tra le prime due. Il mio sogno? Giocare nella Fiorentina ancora per molto tempo, vorrei esordire già quest’anno in prima squadra agli ordini di Montella".