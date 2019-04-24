Atalanta, convocati 23 giocatori nella sfida di Coppa Italia con la Fiorentina
I 23 giocatori convocati dall'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini per Atalanta-Fiorentina sono:99 Barrow Musa1 Berisha Etrit97 Cambiaghi Nicolò21 Castagne Timothy70 Colpani Andrea15 de Roon...
A cura di Redazione Labaroviola
24 aprile 2019 20:52
I 23 giocatori convocati dall'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini per Atalanta-Fiorentina sono:
99 Barrow Musa
1 Berisha Etrit
97 Cambiaghi Nicolò
21 Castagne Timothy
70 Colpani Andrea
15 de Roon Marten
78 Delprato Enrico
19 Djimsiti Berat
11 Freuler Remo
95 Gollini Pierluigi
10 Gomez Alejandro
8 Gosens Robin
41 Ibanez Roger
72 Ilicic Josip
23 Mancini Gianluca
5 Masiello Andrea
6 Palomino Josè Luis
88 Pasalic Mario
22 Pessina Matteo
17 Piccoli Roberto
7 Reca Arkadiusz
31 Rossi Francesco
91 Zapata Duvan
Fonte: Atalanta.it