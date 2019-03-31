PAGELLE VIOLA: SIMEONE CROCE E DELIZIA, OK MILENKOVIC. GERSON E MIRALLAS...

Di Gabriele Caldieron LAFONT: 6, non può niente sul pareggio meraviglioso di Baselli. Poi inoperoso. LAURINI: 6, dalle sue parti transitano Rincon e Falque, non sfigura. HUGO: 6, la sua “capocciata” p...

Di Gabriele Caldieron

LAFONT: 6, non può niente sul pareggio meraviglioso di Baselli. Poi inoperoso.

LAURINI: 6, dalle sue parti transitano Rincon e Falque, non sfigura.

HUGO: 6, la sua “capocciata” propizia l’1-0. Poi, normale amministrazione.

MILENKOVIC: 6.5, ha un cliente scomodo come Belotti, è attento. Progresso rispetto alle sue ultime uscite.

BIRAGHI: 5.5 da l’idea di aver le pile un po’ scariche ormai da tempo, è volitivo in entrambe le fasi. Molti i cross ribattuti dal Toro.

VERETOUT: 6, torna nel ruolo di regista e si comporta bene. Non era scontato viste le voci di mercato.

BENASSI: 6, vanifica il vantaggio al 45’ calciando “in bocca” a Sirigu. Corre e lotta.

GERSON: 5. solita prestazione, a tratti non pervenuto, ad altri mestierante. (Dal 79’ DABO: 5.5 poco e niente).

MIRALLAS: 5, nel primo tempo subisce tanto le folate del Torino ed in avanti non si vede. Vanifica al 56’ un buon suggerimento di Simeone. (Dal ‘85 MONTIEL: 6, entra e tenta pure un tiro dalla distanza. Personalità. Buono anche un cross per Vlahovic).

SIMEONE: 6.5, suo il primo squillo al 3’ con un bel colpo di testa sul quale Sirigu è presente. Abile e freddo nel siglare il vantaggio viola. Spreca al 40’ un meraviglioso passaggio di Muriel, “zappando” il terreno. Croce e delizia.

MURIEL: 6.5, nel primo tempo sono illuminanti i suoi passaggi per le trame gigliate. Cala fisicamente nella ripresa. Toracico al 60’, ma la sua prestazione è di qualità. (Dal 66’ VLAHOVIC: 6, tenta una “cilena” a 78’ peccato).

PIOLI: 5.5, la formazione iniziale è praticamente obbligata e la squadra nella prima frazione si comporta discretamente sebbene siano molte le occasioni sprecate. Tardivo il secondo cambio, quasi a difendere un inutile pareggio. Esordio per Montiel. Ma forse era da da mettere prima. Pochi i minuti a lui concessi. Ennesimo pareggio.