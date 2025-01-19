Gineitis: "Ci abbiamo creduto e siamo riusciti a pareggiarla. L'espulsione ci ha dato una spinta in più"

Le dichiarazioni del centrocampista del Torino dopo il gol del pareggio

Guidos Gineitis, centrocampista del Torino ed autore del gol del pareggio, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della gara del Franchi, finita in pareggio. Queste le sue parole:

"Ci abbiamo creduto fino alla fine e ci siamo riusciti a pareggiare. Non va per niente bene rimanere in 10 in queste partite, ma l'espulsione ci ha dato una spinta in più. Con questo pareggio abbiamo dimostrato di avere carattere. Poi io sono subito sceso in campo durante l'intervallo, quindi non so bene cosa ci abbia detto il mister"

I fischi della Fiesole per la sostituzione di Gudmundsson: non è piaciuta la scelta di Palladino

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