Pradè a Sky: “L’entusiasmo della gente ce lo dobbiamo conquistare. Chiesa vale più di 70 milioni”

Pradè, intervenuto ai microfoni di Sky, ha parlato della Fiorentina e della stagione che si prospetta:

C’è stato molto entusiasmo intorno al ritorno di Rocco Commisso in città. Questa squadra merita entusiasmo? Soprattutto visto gli investimenti fatti: vedi nuovo centro sportivo, il progetto della ristrutturazione del Franchi. Quali sono gli obiettivi? “Sicuramente la presenza di Commisso è un vantaggio per noi, è punto di riferimento per tutti. Quello che vogliamo fare è in funzione della crescita della Fiorentina, anche il centro sportivo. L’entusiasmo della gente lo dobbiamo conquistare. Pensiamo di avere squadra competitiva, gli obiettivi vengono di conseguenza”.

Stasera manca Amrabat, c’è Bonaventura, sono stati confermati tutti i big. Chiesa lascierà? “E’ un mercato particolare, abbiamo 3 partite con il mercato aperto. Ad oggi posso dire che Chiesa è nostro e non c’è nulla che può dire il contrario. E’ in forma e farà bene in questa stagione”.

Chiesa vale 70 milioni? “Mi sa qualcosina in più”

Non considera concorrenza sleale quella dei grandi club che si indebitano di più rispetto a quelli di fascia inferiore? “Questa cosa la sappiamo e c’è da sempre, ne hanno parlato in tanti. Il post Covid è difficile da gestire per tutti: dobbiamo essere bravi a gestire le società con operazioni sane cercando di essere sempre competitivi.