Torino, Aina e Nkoulou saranno squalificati contro la Fiorentina. Brutta sconfitta col Bologna 2-3

Brutte notizie per il Torino, nel corso della partita che ha avuto luogo poco fa, la sconfitta contro il Bologna 2-3, più precisamente al 75', i granata hanno visto il proprio difensore Nicolas Nkoulo...

A cura di Redazione Labaroviola 16 marzo 2019 23:51

VERONA, ITALY - SEPTEMBER 30: Nicolas Nkoulou of Torino FC gestures during the Serie A match between Chievo Verona and Torino FC at Stadio Marc'Antonio Bentegodi on September 30, 2018 in Verona, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

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