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Torino, Aina e Nkoulou saranno squalificati contro la Fiorentina. Brutta sconfitta col Bologna 2-3

Brutte notizie per il Torino, nel corso della partita che ha avuto luogo poco fa, la sconfitta contro il Bologna 2-3, più precisamente al 75', i granata hanno visto il proprio difensore Nicolas Nkoulo...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 marzo 2019 23:51
Torino, Aina e Nkoulou saranno squalificati contro la Fiorentina. Brutta sconfitta col Bologna 2-3 - VERONA, ITALY - SEPTEMBER 30: Nicolas Nkoulou of Torino FC gestures during the Serie A match between Chievo Verona and Torino FC at Stadio Marc'Antonio Bentegodi on September 30, 2018 in Verona, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)
VERONA, ITALY - SEPTEMBER 30: Nicolas Nkoulou of Torino FC gestures during the Serie A match between Chievo Verona and Torino FC at Stadio Marc'Antonio Bentegodi on September 30, 2018 in Verona, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)
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Brutte notizie per il Torino, nel corso della partita che ha avuto luogo poco fa, la sconfitta contro il Bologna 2-3, più precisamente al 75', i granata hanno visto il proprio difensore Nicolas Nkoulou venire ammonito. Ed essendo diffidato, il camerunense salterà la trasferta contro la Fiorentina in programma dopo la sosta per le nazionali.
Al 93' di Torino-Bologna è stato espulso per doppia ammonizione il difensore granata Ola Aina. Anche lui, come Nkoulu, salterà pertanto la gara di campionato contro la Fiorentina di domenica 31 marzo, in programma alle ore 15 allo stadio Artemio Franchi

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