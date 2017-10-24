Emiliano Mondonico: "Simeone mi ricorda Icardi. Domani contro il Torino è uno scontro diretto"

Emiliano Mondonico ha presentato Fiorentina-Torino su Radio Blu.

Emiliano Mondonico ha parlato questo pomeriggio a Radio Blu della sua Fiorentina:

"Domani è una partita molto importante, perchè è uno scontro diretto per conquistare un posto in Europa ( come aveva detto anche a noi una settimana fa ).

Nella Fiorentina Simeone mi ricorda Icardi, un giocatore molto forte, bravo a fare goal e legato al fatto che la squadra giochi per lui. Nel Torino Sadiq è giovane e può sbagliare, mentre Niang per me resta un'incognita come giocatore".