Juric torna sulla sconfitta di Firenze: "Fiorentina ha segnato troppo facilmente. Leggerezza imperdonabile"

Il tecnico del Torino, Ivan Juric, ha parlato nella conferenza stampa per Napoli ed è tornato sulla sconfitta rimediata al Franchi dai granata contro la Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni:Cosa serv...

Il tecnico del Torino, Ivan Juric, ha parlato nella conferenza stampa per Napoli ed è tornato sulla sconfitta rimediata al Franchi dai granata contro la Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni:

Cosa servirà domani?

"Speriamo di ripetere la gara di Firenze, alzando la qualità negli ultimi metri. Dobbiamo fare un passo in avanti per trasformare il gioco in punti."

A Firenze è mancato l'aspetto di furbizia di cui tanto ha parlato in questi anni?

"Sono d'accordo. A volte fai vedere i giocatori della Roma, hanno grandi qualità di marcare in area di rigore: fanno vedere "l'italianità". Poi abbiamo commesso una leggerezza imperdonabile, è troppo semplice prendere un gol così. Là arrivi fino a un certo punto, o ce l'hai o non ce l'hai. Ci sono giocatori che ce l'hanno dentro, ma questa cosa ci è mancata a Firenze".

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