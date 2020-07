Graziani: “La Fiorentina programma il futuro con un nuovo allenatore. Stasera vedo un pari”

Ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva il doppio ex della sfida di stasera, che vedrà la Fiorentina ospitare in casa il Torino, Ciccio Graziani in merito al match e al futuro della panchina viola:

“Non penso che Iachini possa ancora sedere in panchina nella prossima stagione. La Fiorentina sta valutando altre alternative e vuole programmare qualcosa di interessante con un nuovo tecnico per la prossima stagione”.

Sulla partita di stasera, Graziani dice la sua: “Il risultato di oggi è quasi ininfluente guardando la posizione in classifica delle due squadre, entrambe sono abbastanza tranquille. Possono giocarla per fare un po’ di spettacolo visto che non hanno più i brutti pensieri della retrocessione e perciò hanno la mente libera. Ho come l’impressione che un pareggio possa soddisfare entrambe”.