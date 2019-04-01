Amoruso: "Ieri i viola molto più pericolosi rispetto al Toro. Che partita ha visto Mazzarri?

Lorenzo Amoruso, ex giocatore della Fiorentina, ha commentato così il pareggio di ieri contro il Torino all'emittente Radio Bruno Toscana: "Ieri la squadra di Pioli meritava di vincere, i viola hanno...

Lorenzo Amoruso, ex giocatore della Fiorentina, ha commentato così il pareggio di ieri contro il Torino all'emittente Radio Bruno Toscana: "Ieri la squadra di Pioli meritava di vincere, i viola hanno avuto un sacco di occasioni in più rispetto al Toro. Non ho idea di che partita abbia visto Mazzarri, non mi pare il caso di fare polemiche ma ha torto. Al Franchi non ho visto una squadra unita si muovevano male tutti, con poco rispetto delle posizioni. La Fiorentina non è affatto migliorata in questi ultimi due anni, tolto Muriel nessuno degli ultimi arrivati ha portato qualcosa a Firenze".

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