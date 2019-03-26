Bati Day, l'evento avrà la diretta TV ed in chiaro. Palinsesto al via dalle 17,30..

Una domenica totalmente dedicata al "Re Leone". Rtv38 trasmetterà la diretta integrale dell'evento che la città Firenze dedica a Gabriel Omar Batistuta per i suoi 50 anni. Il palinsesto preparato ad h...

Una domenica totalmente dedicata al "Re Leone". Rtv38 trasmetterà la diretta integrale dell'evento che la città Firenze dedica a Gabriel Omar Batistuta per i suoi 50 anni. Il palinsesto preparato ad hoc inizerà alle 17:30, con uno "Speciale Viola" condotto da Luigi Laserpe e Carlotta Comparini. Saranno presenti diversi ospiti in studio, collegamenti dallo stadio Franchi per il dopo partita di Fiorentina-Torino, e da Piazza della Signoria per vivere l'attesa della festa. Dalle 18:00 linea al "Bati Day", due ore e mezzo di ricordi ed emozioni in salsa viola,fino alle 20:30. A seguire spazio all'informazione di TG38, il telegiornale della Toscana e alle 21:00 torna il consueto appuntamento con "Viola" con ulteriori sorprese nel segno di Batistuta. L'intera programmazione sarà visibile oltre che sul canale 15 del digitale terrestre anche in streaming su sito www.Rtv38.com e sulle pagine social dell'emittente, che verranno condivise dai profili ufficiali del "Numero Nueve" in Argentina. Per commentare la giornata l'hashtag ufficiale è #50Bati.

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