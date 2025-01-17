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Cataldi assente contro il Torino, Palladino: "Non ancora recuperato, spero per la prossima settimana"

Cataldi ancora ai box in vista del prossimo impegno contro il Torino di Paolo Vanoli

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 gennaio 2025 17:04
Cataldi assente contro il Torino, Palladino: "Non ancora recuperato, spero per la prossima settimana" -
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La Fiorentina domenica (ore 12.30) scenderà in campo contro il Torino di Paolo Vanoli, per il match valido per la 21° giornata di Serie A. Destavano preoccupazione le condizioni di Danilo Cataldi, che nei giorni scorsi si era allenato a parte per recuperare da un problema muscolare. "Cataldi non è recuperato, spero per la prossima settimana" ha rivelato mister Palladino in conferenza stampa. Il centrocampista ex Lazio non sarà quindi disponibile per il match al Franchi contro i granata.

Palladino: “Ranieri capitano. Ho parlato con Gudmundsson e Commisso. Ci manca fisicità nel mezzo”

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