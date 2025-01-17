Cataldi assente contro il Torino, Palladino: "Non ancora recuperato, spero per la prossima settimana"

Cataldi ancora ai box in vista del prossimo impegno contro il Torino di Paolo Vanoli

La Fiorentina domenica (ore 12.30) scenderà in campo contro il Torino di Paolo Vanoli, per il match valido per la 21° giornata di Serie A. Destavano preoccupazione le condizioni di Danilo Cataldi, che nei giorni scorsi si era allenato a parte per recuperare da un problema muscolare. "Cataldi non è recuperato, spero per la prossima settimana" ha rivelato mister Palladino in conferenza stampa. Il centrocampista ex Lazio non sarà quindi disponibile per il match al Franchi contro i granata.

Palladino: “Ranieri capitano. Ho parlato con Gudmundsson e Commisso. Ci manca fisicità nel mezzo”

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