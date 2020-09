Gazzetta, Fazio è il primo obiettivo della Fiorentina. Spunta un difensore del Torino come alternativa

Ora al centro dei pensieri dei dirigenti viola c’è la precisa volontà di arricchire il reparto difensivo. Fermo restando che, in mancanza di offerte indecenti delle quali peraltro ad oggi non c’è assolutamente traccia, Milenkovic e Pezzella erano e restano incedibili. La volontà dei manager di Rocco Commisso è quella di portare a casa un altro centrale e un vice-Biraghi.

Per risolvere il primo problema si punta a un potenziale titolare. Nel taccuino del diesse Pradè c’è un nome in prima fila e un’interessante alternativa. Due giocatori che hanno in comune l’origine sudamericana, uno argentino e uno brasiliano. La prima scelta della Fiorentina è il romanista Fazio. Difensore centrale di esperienza e di personalità. La figura giusta per alternarsi con centrali affidabili e ormai abituati alla linea a tre quali Milenkovic, Pezzella e Caceres. L’argentino è in uscita dalla Roma. Fazio piace alla Sampdoria di Claudio Ranieri, ma il giocatore considera in questo momento molto più interessante l’opzione Fiorentina. Iachini sarebbe ben contento di inserire nella rosa il brasiliano. Avere elementi di personalità è sempre molto importante.

Al tecnico viola piace anche un altro difensore sudamericano e cioè Lyanco. Stiamo parlando di un profilo diverso da Fazio, se non altro per l’aspetto anagrafico. Il centrale granata ha solo ventitre anni. Lyanco è in uscita dal Torino. Non per problemi tecnici, ma per precise strategie societarie. Nelle settimane passate il giocatore è stato avvicinato allo Sporting Lisbona, oltre che ad un paio di club italiani. Ma con offerte, intorno ai cinque-sei milioni, lontane anni luce da quei (15-16 milioni almeno) che sono le richieste di partenza della società granata. La Fiorentina ha sondato il terreno trovando, anche su questo fronte, un grande interesse da parte del giocatore. La trattativa economica con il Torino però non è ancora partita. Anche perché prima Barone e Pradè vogliono avere le idee chiare sulla possibile operazione Fazio. Che resta il preferito. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.