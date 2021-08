Tuttosport, il Torino pensa a Pezzella per il dopo Lyanco: la Fiorentina chiede circa 9 milioni

Il Torino alza il pressing per German Pezzella. Stando a quanto scritto da Tuttosport, l’operazione è nel vivo. L’agente del giocatore, Martin Guastadisegno, si è già incontrato con rappresentati del club granata per discutere del possibile trasferimento del giocatore in granata. Per il difensore centrale con il contratto in scadenza a Giugno 2022 la Fiorentina chiede circa 9 milioni di euro. Una cifra ritenuta alta dal Torino che, tenuto conto della situazione contrattuale del difensore argentino, offrirebbe una cifra compresa tra i 5 e i 6 milioni. Sull’argentino ci sono anche Cagliari, Lazio ed alcuni club esteri.

