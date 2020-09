Gazzetta, Piatek, la Fiorentina studia il colpo. Fazio è il nome in pole per la difesa. De Paul…

La Fiorentina sta lavorando anche su altri fronti di mercato. E’ tornata di grande attualità la pista Piatek. La società viola sta pensando a un prestito con obbligo di riscatto a 2025 milioni. L’arrivo del polacco porterebbe alla cessione di una delle attuali punte. Il talento Vlahovic, apparso a San Siro in grande difficoltà, potrebbe essere ceduto in prestito. Il serbo classe 2000 deve ancora completare un percorso di maturazione. Di sicuro, arriverà un difensore. Il romanista Fazio resta il preferito con Lyanco (Torino) e Lucas Martinez Quarta (River Plate) come alternativa. Un ultimo nome, infine, intriga molto patron Rocco ed è quello dell’argentino De Paul che piace a tanti ma che è ancora bloccato a Udine. Ma qui si torna a Chiesa e ai soldi o alle contropartite tecniche che Federico potrebbe portare in dote. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

