In uscita dalla Roma c’è Federico Fazio, è lui il prossimo difensore a lasciare la capitale. In pole per lui c’è il Cagliari di Di Francesco, vicino alla chiusura della trattativa. La Fiorentina non molla la presa sul difensore argentino. Lo scrive Gianlucadimarzio.com.

