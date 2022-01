Nazione, Fazio alla Fiorentina? Il blitz del giocatore a Firenze non è passato inosservato

La Fiorentina continua a guardare occasioni che potrebbero presentarsi per il mercato in entrata. Pradè sta monitorando qualche nome per il reparto difensivo, in attesa di capire quale sarà il futuro di Nastasic, osservato speciale dalla Sampdoria. Di certo non è passato inosservato il blitz di Fazio a Firenze, ai margini della Roma di Mourinho. Su di lui c’è anche la Salernitana. Lo scrive La Nazione.

