Bomba Aleix Vidal, ma è solo un'illusione: ecco il perché. La cena tra Corvino e Braida...

La ‘bomba’ arriva dalla Spagna: ci pensa il ‘Mundo Deportivo’ a stuzzicare i tifosi viola. “Cena milanese tra Braida e Corvino, insieme ad altri dirigenti e procuratori, con un motivo preciso: la Fior...

La ‘bomba’ arriva dalla Spagna: ci pensa il ‘Mundo Deportivo’ a stuzzicare i tifosi viola. “Cena milanese tra Braida e Corvino, insieme ad altri dirigenti e procuratori, con un motivo preciso: la Fiorentina avrebbe chiesto informazioni su un giocatore già seguito dalla Roma, Aleix Vidal del Barcellona“, scrive il Mundo. Riscontri? Nessuno. Anzi. E allora, dalla Spagna ecco anche le motivazioni per le quali Vidal resterà un sogno. Su tutte l’ingaggio. Lo riporta La Nazione oggi in edicola.