Braida crede nella sua Cremonese: “Inseguiamo un’impresa, nel calcio nulla è impossibile”

Intervenuto ai microfoni de La Repubblica, Ariedo Braida, dirigente della Cremonese, ha così parlato in vista della sfida di questa sera contro la Fiorentina, valida per la semifinale in Coppa Italia: “Inseguiamo un’impresa, nel calcio nulla è impossibile. La mia filosofia è: ‘pensiamo al futuro, con uno sguardo al passato’, che resta importante ma non si può più cambiare”.