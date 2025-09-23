Braida fiducioso: “La Fiorentina ha una buonissima squadra. È in ritardo ma recupererà”

L’ex dirigente Ariedo Braida si è detto fiducioso sul futuro della Fiorentina di Stefano Pioli che ritiene in grado di riprendersi

L’ex storico dirigente Ariedo Braida ha parlato a Tuttomercatoweb.com, rispondendo anche ad una domanda sulla Fiorentina di Stefano Pioli: “"Siamo all'inizio, a volte fai un filottino di 3 vittorie e ti rimetti in quota. Nessuno si aspettava una partenza così, ma a volte ci sono insidie anche dove pensi non ce ne siano. E' un po' in ritardo ma penso che recupererà perché ha una buonissima squadra".