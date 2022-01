Braida consiglia: “Se la Fiorentina vuole andare in Champions deve tenere Vlahovic fino a scadenza”

L’x dirigente del Milan e direttore sportivo della Cremonese Ariedo Braida ha parlato a Sportitalia di Dusan Vlahovic, queste le sue parole:

“Vlahovic è fuori categoria, è un giocatore che può solo migliorare, ha tutto. Cosa fare al posto della società viola? Se la Fiorentina punta a vincere il campionato deve tenere Vlahovic, ci sono obiettivi che vanno oltre i soldi, dipende da quali sono gli obiettivi della società per tenerlo o meno fino alla scadenza, in questo momento la Fiorentina ha bisogno di crescere piano piano. Uno di questo livello non lo perdi se non hai bisogno di soldi. Se Vlahovic mi porta in Champions League io lo perdo a zero, il denaro è importante, il prestigio è più importante. Giocare in Champions per la Fiorentina sarebbe tantissimo, se non hai ambizioni lo vendi, altrimenti lo tieni, poi dipende anche da lui” conclude Braida.

