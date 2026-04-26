Udinese-Parma, Paterna si gira di scatto: “È rigore?”, manda Maresca all’OFR e fischia il penalty

Il labiale incriminato: verso chi si è voltato Paterna?

Scrive il Corriere della Sera, Lissone, la sala Var che il 1º marzo 2025 diventa teatro di un episodio destinato a infiammare il dibattito sul calcio italiano. Udinese-Parma, una partita del campionato poi vinto dal Napoli al fotofinish sull'Inter: un'azione su "possibile mano" tiene col fiato sospeso i tre addetti, Daniele Paterna (Var), Sozza (Avar) e l'arbitro Fabio Maresca in campo.

Il video, ottenuto dall'agenzia Agi, e che ora è al centro di un'inchiesta penale, immortala Paterna dubbioso: «Non mi sembra fuori dalla sagoma, guarda la posizione del braccio, mi sembra sul corpo». Orientato a scartare il rigore, si gira di scatto verso il labiale catturato nitidamente: «È rigore?». Pochi istanti, e il messaggio a Maresca cambia: «Un attimo Fabio, controllo l'APP. È possibile calcio di rigore, ti consiglio on field review». Penalty fischiato.