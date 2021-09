Nessuna designazione per Fabbri questo week end, riposo o sanzione?

L’arbitro Michael Fabbri della sezione di Ravenna, ha fatto molto discutere per alcune decisioni prese nel corso della gara Fiorentina-Inter di martedì sera. Il suo nome non appare in nessuna delle designazioni di questo week end, né di Serie A, né di Serie B. Questa la decisione del CNA, l’organo tecnico dell’AIA con a capo Gianluca Rocchi. Semplice turno di riposo o una sanzione per la direzione della gara di martedì?

LE PAROLE DI GEROLIN SU CORVINO E VLAHOVIC: