Rocchi non ha dubbi: "Il gol di Thorstvedt in Sassuolo-Fiorentina non andava annullato, errore del VAR"
Gianluca Rocchi, responsabile della CAN A e B, ha parlato nella conferenza stampa andata in scena questa mattina a Coverciano del gol annullato a Thorstvedt a Reggio Emilia contro i viola: "In Sassuol...
A cura di Redazione Labaroviola
12 gennaio 2024 18:48
Gianluca Rocchi, responsabile della CAN A e B, ha parlato nella conferenza stampa andata in scena questa mattina a Coverciano del gol annullato a Thorstvedt a Reggio Emilia contro i viola: "In Sassuolo-Fiorentina quello di Thorstvedt era un gol da non annullare perché quel gol era regolarissimo, è un errore fatto da un VAR anche molto bravo".