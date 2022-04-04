Sceneggiate di Corsi in tribuna, dopo il gol annullato grida "Me ne vado" poi sul rosso va da Rocchi

Dopo il rosso estratto da Massimi a Luperto, il presidente dell'Empoli in tribuna si è alzato per scagliarsi contro Rocchi, il designatore

Rabbia Empoli a Firenze dopo l'espulsione di Luperto. Il difensore dei toscani riceve la seconda ammonizione per fallo su Gonzalez e il presidente Fabrizio Corsi si alza da dove era a sedere in tribuna e si dirige verso il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi (presete al Franchi per assistere alla gara contro la Fiorentina) per protestare animatamente verso la decisione presa dall'arbitro Massimi.

Probabilmente non tanto per il secondo fallo, ma per il primo sanzionato al difensore ospite (nel primo tempo intervento su Cabral davanti alla panchina ospite), che ha causato non poche polemiche in campo. Immagini riprese anche dalle televisioni, con Rocchi che cercava di spiegare al massimo dirigente dell'Empoli la decisione presa in campo dal direttore di gara. Alla ripresa del gioco poi la Fiorentina è passata subito in vantaggio proprio con un gol di testa di Gonzalez. Lo scrive Sport Mediaset

LEGGI ANCHE, GONZALEZ FINALMENTE TORNA AL GOL. LA FIORENTINA BATTE L’EMPOLI E CONTINUA LA SUA CORSA PER L’EUROPA

https://www.labaroviola.com/gonzalez-finalmente-torna-al-gol-la-fiorentina-batte-lempoli-e-continua-la-sua-corsa-per-leuropa/171183/