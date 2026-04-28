Avvocato Rocchi: “Il mio assistito non si presenterà all’interrogatorio. È stata una mia decisione”

L’avvocato di Rocchi ha affermato che il suo assistito non si presenterà all’interrogatorio

Il legale di Gianluca Rocchi, Antonio D’Avirro ha annunciato che il suo assistito non si presenterà all’interrogatorio: “Il mio assistito non si presenterà per rendere l'interrogatorio. Rocchi voleva presentarsi ma ho deciso io di rinunciare perché, allo stato, non avendo conoscenza del fascicolo delle indagini preliminari, ritengo di non essere in grado di svolgere efficacemente il mandato difensivo"