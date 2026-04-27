Zazzaroni: “Rocchi fuori dal mondo arbitrale, questo è certo. Non può uscire di casa perché lo insultano”

“Proviamo ad immedesimarci un po’ in questa situazione”

Scrive TMW, il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni nel corso del podcast con Cruciani ha parlato della vicenda che ha visto coinvolto Gianluca Rocchi, ex arbitro e dal 3 luglio 2021 designatore arbitrale per i campionati di Serie A e Serie B. Come noto Rocchi è indagato a Milano per frode sportiva: avrebbe scelto arbitri graditi ai nerazzurri e influenzato alcune scelte in sala tv.

Ecco le parole di Zazzaroni: “Ho sentito Rocchi, lui è fuori dal mondo arbitrale. Questo è certo. Puo' darsi che sia colpevole e puo' darsi che non lo sia, ma attenzione, lui oggi non puo' uscire di casa, i figli sono in una crisi nerissima perchè questa valanga di merda che gli hanno buttato addosso senza avere nessuna certezza di quello che è accaduto li sta mettendo a dura prova. Proviamo a immedesimarci un po' in questa situazione, questo è l'aspetto principale.

Soprattutto con la gogna dei social, perchè una volta con i giornali e basta riuscivi in qualche modo a mediare vicende come questa, oggi dopo 15 minuti che era uscita questa notizia, instagram era pieno di infamate e di accuse da parte di gente comune e giornalisti che ne dicevano di ogni senza avere elementi, poi vediamo se è vero, ma chi lo ripaga se non è vero?? chi mette chi mette a posto la situazione? Non puo' uscire di casa perchè lo insultano”.