15 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 15:21

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Rocchi: “La Penna ha sbagliato ma c’è stata una simulazione. Cercano in tutti i modi di fregarci”

News

Rocchi: “La Penna ha sbagliato ma c’è stata una simulazione. Cercano in tutti i modi di fregarci”

Redazione

15 Febbraio · 12:13

Aggiornamento: 15 Febbraio 2026 · 12:13

TAG:

InterJuventusRocchi

Condividi:

di

Siamo molto dispiaciuti dell’episodio: per la decisione di La Penna che è chiaramente errata e per il fatto di non aver potuto usare il Var per sanarla”. Gianluca Rocchi, designatore arbitrale, al telefono con l’Ansa riconosce immediatamente l’errore del direttore di gara romano nella gestione della seconda ammonizione a Kalulu.

Ma puntualizza, a proposito dell’atteggiamento dell’interista Bastoni.” La Penna è mortificato e gli siamo vicini, ma devo dirvi la verità che non è l’unico ad aver sbagliato: perchè ieri c’è stata una simulazione chiara. L’ultima di una lunga serie in un campionato in cui cercano in tutti modi di fregarci”. Lo riporta L’Ansa

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio