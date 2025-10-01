Ricordate Bergamo? l’ex designatore di Calciopoli difende il Pisa ed accusa Rocchi e gli arbitri

L’ex responsabile arbitrale finito al centro dello scandalo del 2006 critica duramente Rocchi e il sistema attuale parlando di errori gravi

"Abbiamo arbitri che sbagliano in maniera grossolana e ripetono gli stessi errori". Non usa mezzi termini Paolo Bergamo, ex arbitro e già designatore della Serie A e B, intervenuto alla trasmissione Il Nerazzurrocondotta da Massimo Marini per commentare le polemiche arbitrali seguite a Pisa-Fiorentina.

Bergamo ha parlato di scelte discutibili e di valutazioni errate che, a suo giudizio, rischiano di minare la credibilità dell’intero sistema. "Mi riferisco a quello che sta producendo Rocchi, perché Rocchi non è solo il designatore: è l’allenatore, l’istruttore, l’educatore degli arbitri. Ma se questi non si formano e le designazioni sono azzardate, allora bisogna fare un’altra valutazione" L’ex designatore ha sottolineato il nodo delle incompatibilità geografiche, "Non puoi mandare al VAR un arbitro di Lecce, quando Lecce è pretendente alla retrocessione come il Pisa. Devi evitare ogni sospetto e cercare la neutralità, altrimenti è inevitabile che qualcuno pensi che certe decisioni non siano imparziali".

Sul discusso episodio del rigore non concesso ai nerazzurri, Bergamo ha parlato senza esitazioni, "Il VAR non può non vedere un fallo di mano con le braccia larghe in area di rigore. Se non lo segnala, vuol dire che è lì a non far niente". Una critica diretta anche al sistema di valutazione, "Se poi a Pezzuto, che era al VAR, viene dato sei e mezzo e a Manganiello la sufficienza, allora il problema è serio. Il grave della situazione è che gli arbitri sono una squadra guidata da Rocchi, ma oggi quella squadra non funziona". Analizzando gli episodi, Bergamo ha distinto le due situazioni. Sul gol annullato al Pisa ha detto, "È stato applicato il regolamento, anche se è un regolamento assurdo. Se tocchi la palla con la mano subito prima di segnare, anche se involontario, il gol va annullato". Sul presunto rigore invece è stato netto, "Quando un giocatore contrasta con le braccia larghe e la palla impatta sul braccio, quello è rigore, non ci sono scuse". Bergamo ha poi parlato del futuro degli arbitri e del possibile ricambio ai vertici,"Orsato quest’anno avrebbe potuto prendere il posto di Rocchi, ma ha avuto l’umiltà di dire no, comincio dalla Serie C perché voglio imparare a fare il designatore. È stato un grande arbitro, ma adesso si sta preparando a diventare dirigente. Sarà lui il futuro designatore, perché un conto è mettersi il fischio in bocca e decidere, un conto è formare e guidare una squadra di arbitri".

Infine, un giudizio severo sul futuro della classe arbitrale, "Se il Pisa dovesse retrocedere per un punto chi lo spiega a quella società? Gli arbitri non stanno dimostrando di essere all’altezza perché il loro allenatore non li prepara. Rocchi ha fallito la sua missione"

Lo riporta quinewspisa.it