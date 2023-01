Rocchi sistema Lautaro Martinez: “Lui è contro il Var? Parla cosi perchè non ha mai fatto l’arbitro”

Gianluca Rocchi si è soffermato anche con i giornalisti di DAZN per parlare delle tematiche più calde a livello arbitrale, compresa l’uscita di Lautaro Martinez dopo Monza-Inter quando, commentando l’abbaglio di Juan Luca Sacchi, si è detto non favorevole al VAR. Questa la risposta del designatore arbitrale:

“La sua diffidenza da dove deriva? E’ così perché non ha mai fatto l’arbitro. Se lo avesse fatto, capirebbe quanto prima era difficile arbitrare senza tecnologia e quanto oggi, per certi aspetti, è più piacevole e facile . Puoi recuperare un errore che hai commesso e soprattutto non incidere sul risultato. Forse da calciatore ragionerei anche io così, ma da arbitro dico tutta la vita tecnologia”.

