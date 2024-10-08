Rocchi: "Non sono soddisfatto dell'ultimo turno giocato, ma siamo esseri umani"

Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi, ha valutato negativamente alcune decisioni prese dai direttori di gara nel corso dell'ultimo turno

L'ex arbitro e attuale designatore arbitrale della Serie A Gianluca Rocchi, ha fatto delle recenti valutazioni su alcune decisioni prese dai direttori di gara nel corso della settima giornata di Serie A. Diversi sono stati infatti gli eventi che hanno lasciato il dubbio durante il turno di campionato appena giocato, e Rocchi stesso ha parlato di un altro possibile utilizzo del Var.

"Non sono soddisfatto dell'ultimo turno giocato. La formazione di un arbitro è fondamentale, ma ognuno ha una propria testa pensante e un proprio pensiero. L'ideale sarebbe ovviamente avere una omogeneità al 100% ma non è possibile: siamo esseri umani".

Rocchi ha poi dato una sua visione del Var, valutandone un possibile utilizzo "a chiamata": "Non posso rispondere più di tanto perché sono proposte in corso di valutazione".

Infine, Rocchi ha concluso: "Di sicuro il Var a chiamata è una soluzione alternativa, potrebbe essere un appoggio complementare per aiutare l'arbitro a trovare la soluzione corretta di un evento".

Lo riporta gianlucadimarzio.com

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