Arbitri a rischio eppure il presidente dell’AIA, Nicchi, ha detto che è pronto a ripartire senza VAR, visto il problema contagio i potrebbe creare soprattutto con le persone chiuse nel VOR (Video Operation Room). A parte che con gli stadi vuoti, di spazio a disposizione dove posizionare VAR, AVAR e tecnici ce ne sarebbero a iosa, sarebbe anche pericoloso modificare una regola in corsa. Al momento, comunque, la situazione sarebbe questa: sì al VAR, con salette santificate all’ozono ogni volta, mascherine e guanti per tutti.

Non sarebbe una novità, l’arbitro che dirige la squadra della sua città. Un’idea non nuova, ma stavolta è sembrata una possibilità, nel caso limite in cui il campionato fosse ripreso e la pandemia non avesse mollato la presa. La Fiorentina quindi potrebbe essere diretta dal nativo fiorentino, Gianluca Rocchi. In realtà sarebbe proprio una extrema ratio.

Lo riporta Il Corriere dello Sport.