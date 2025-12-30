31 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 23:48

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Rocchi tuona: “Vogliamo fare meno errori ma se viene messa in dubbio la buona fede domattina lascio!”

News

Rocchi tuona: “Vogliamo fare meno errori ma se viene messa in dubbio la buona fede domattina lascio!”

Redazione

30 Dicembre · 21:26

Aggiornamento: 30 Dicembre 2025 · 22:11

TAG:

ArbitriOpen VarRocchi

Condividi:

di

Le parole decise del designatore arbitrale Gianluca Rocchi sull'operato della classe arbitrale dopo gli episodi dubbi della 17^ giornata

Difesa netta di Gianluca Rocchi dopo il comunicato stampa della Lazio in seguito al mancato intervento del Var che ha confermato il gol di Davis che ha negato la vittoria ai biancocelesti.
Durante la puntata settimanale di Open Var su Dazn il designatore arbitrale ha protetto a spada tratta i valori della classe arbitrale con queste dichiarazioni:

“Se si deve mettere in dubbio la nostra buona fede, io domani mattina lascio. Senza mezze misure, perché su questo argomento non entro. Anche perché vengo qua e faccio sentire gli audio, i ragazzi si mettono a disposizione per farli sentire e vi garantisco che non è piacevole quando tu hai commesso un errore. Il nostro obiettivo è quello di fare meno errori possibili, poi ne commettiamo e sbagliamo e sanno quanto mi incazzo, ma se uno non crede nella nostra buona fede non è più un problema mio”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio