Rocchi tuona: “Vogliamo fare meno errori ma se viene messa in dubbio la buona fede domattina lascio!”

Difesa netta di Gianluca Rocchi dopo il comunicato stampa della Lazio in seguito al mancato intervento del Var che ha confermato il gol di Davis che ha negato la vittoria ai biancocelesti.

Durante la puntata settimanale di Open Var su Dazn il designatore arbitrale ha protetto a spada tratta i valori della classe arbitrale con queste dichiarazioni:

“Se si deve mettere in dubbio la nostra buona fede, io domani mattina lascio. Senza mezze misure, perché su questo argomento non entro. Anche perché vengo qua e faccio sentire gli audio, i ragazzi si mettono a disposizione per farli sentire e vi garantisco che non è piacevole quando tu hai commesso un errore. Il nostro obiettivo è quello di fare meno errori possibili, poi ne commettiamo e sbagliamo e sanno quanto mi incazzo, ma se uno non crede nella nostra buona fede non è più un problema mio”.