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Notizie Open Var Fiorentina

Tonolini a Open Var: "Il tocco di mano di Pongracic non è punibile, il contatto avviene in posizione naturale"

24 marzo 2026 15:42

Gli arbitri pronti a nascondersi: a rischio cancellazione Open VAR, Ref Cam e l'annuncio al pubblico

20 marzo 2026 12:23

Rigore tolto alla Fiorentina, De Marco ad Open Var difende La Penna e spiazza tutti: “Decisione giusta”

05 gennaio 2026 22:43

Rocchi tuona: "Vogliamo fare meno errori ma se viene messa in dubbio la buona fede domattina lascio!"

30 dicembre 2025 21:26

Open VAR: Gol di Cataldi regolare, Kouamé e in fuorigioco ma non impatta, il portiere vede partire il pallone

09 dicembre 2024 09:09

La spiegazione dell'Aia a Open Var sul fallo di mano del Verona: "Non c'è immagine chiara"

06 maggio 2024 00:08

Novità Open VAR: dalla 25° giornata si analizzeranno gli episodi arbitrali del turno corrente

16 febbraio 2024 13:26

A Open Var il rigore di Fiorentina-Inter: "Non conta se Sommer prende la palla, dà pugno a Nzola"

06 febbraio 2024 11:01

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