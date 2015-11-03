Notizie Open Var Fiorentina

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24 marzo 2026 15:42
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20 marzo 2026 12:23
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05 gennaio 2026 22:43
Rocchi tuona: "Vogliamo fare meno errori ma se viene messa in dubbio la buona fede domattina lascio!"
30 dicembre 2025 21:26
Open VAR: Gol di Cataldi regolare, Kouamé e in fuorigioco ma non impatta, il portiere vede partire il pallone
09 dicembre 2024 09:09
La spiegazione dell'Aia a Open Var sul fallo di mano del Verona: "Non c'è immagine chiara"
06 maggio 2024 00:08
Novità Open VAR: dalla 25° giornata si analizzeranno gli episodi arbitrali del turno corrente
16 febbraio 2024 13:26
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