Tonolini a Open Var: “Il tocco di mano di Pongracic non è punibile, il contatto avviene in posizione naturale”

Nuova puntata di Open VAR, su DAZN dopo l’ultima giornata di campionato. In rappresentanza dell’Associazione Italiana Arbitri, Mauro Tonolini, componente della CAN, ha analizzato gli episodi principali dell’ultima giornata di Serie A, tra cui il rigore chiesto dall’Inter per un presunto tocco di mano di Pongracic durante Fiorentina-Inter.

Le sue dichiarazioni: “Lettura corretta di Colombo dal campo che è in ottima posizione e valuta in maniera appropriata l’episodio. Il pallone rimbalza davanti a Pongracic che prova a giocarlo con il tacco. Il contatto con la mano avviene in una posizione naturale e congrua al movimento. In termini di posizione e dinamica il braccio non è punibile”.