Gli arbitri pronti a nascondersi: a rischio cancellazione Open VAR, Ref Cam e l’annuncio al pubblico

Non soltanto il progetto Open VAR, che potrebbe essere cancellato. Un’ipotesi che è stata anticipata nei giorni scorsi ed è legata al fatto che molti arbitri si sentono messi in difficoltà dopo che i dirigenti hanno riconosciuto pubblicamente in televisione alcuni errori nelle partite del campionato attualmente in corso, con relative polemiche.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, un altro passo nel complicato rapporto di questi mesi con il mondo arbitrale potrebbe essere l’eliminazione di altre innovazioni come gli annunci al pubblico (la spiegazione delle decisioni dell’arbitro ai tifosi presenti allo stadio) e la ref cam (le immagini riprese dalla prospettiva dell’arbitro, con una piccola telecamera installata sul microfono). Una scelta che farebbe segnare un arretramento nel tentativo di puntare su maggiore trasparenza con la classe arbitrale. Tutto questo mentre, nel frattempo, le emittenti da parte loro starebbero chiedendo che diventi obbligatoria la diffusione integrale dei dialoghi tra arbitro e sala VAR, così da evitare accuse di nascondere informazioni scomode. Lo riporta Calcio e Finanza