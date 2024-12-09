Open VAR: Gol di Cataldi regolare, Kouamé e in fuorigioco ma non impatta, il portiere vede partire il pallone

Gol Cataldi giusto convalidarlo, ecco l'analisi dell'esperto dell'AIA

Ha fatto discutere ieri il gol vittoria di Danilo Cataldi in Fiorentina-Cagliari, con un Kouamé sul tiro in posizione 'sospetta'. Questa l'analisi a Open VAR dell'esperto dell'AIA: "Allora ci sono 3 elementi, Kouamé è in fuorigioco ma distante dal portiere quindi è meno impattante, più un giocatore è vicino al portiere fisicamente e più il suo fuorigioco è impattante. Il secondo è che il pallone parte da lontano quindi è maggiore il tempo reazione, il terzo elemento, quello più importante è che il portiere vede il pallone partire quindi il goal è regolare. Bene ha fatto il var a convalidare questa rete".

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